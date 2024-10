Ein Liter Blut im Hafen verloren: Polizei sucht Schwerverletzten Stand: 16.10.2024 10:49 Uhr Passanten entdeckte eine große Blutlache am Hafenbecken und informierten die Polizei. Die hat nun neue Erkenntnisse und sucht nach einem Schwerverletzten.

Gegen 7.30 Uhr hat ein Hinweisgeber am Dienstagmorgen die Polizei in Ueckermünde über eine große Blutlache und eine Blutspur informiert. Diese befanden sich auf dem Weg an der Kaimauer des Hafenbeckens und waren noch relativ frisch, wie die Polizei am Mittag mitteilte. Nun gibt es neue Erkentnisse.

Schnellanalyse: Ein Liter menschliches Blut verloren

Fest steht, dass es menschliches Blut war, wie eine Schnellanalyse vor Ort ergab. Demnach handelte es sich um eine "sehr große Menge" von etwa einem Liter. "Und wenn jemand so viel verliert, dann ist das selbst für Erwachsene schon lebensgefährlich", sagte ein Sprecher zu NDR MV. Es gab demnach auch schon einige Hinweise aus der Bevölkerung. Da sei aber noch nichts Handfestes dabei gewesen.

Weitere Suchaktionen geplant

Nach den Feuerwehrtauchern gestern wird derzeit geprüft, ob an diesem Mittwoch heute auch Polizeitaucher das Hafenbecken noch einmal absuchen. "Immerhin steht ja gar nicht fest, ob überhaupt jemand ins Wasser gefallen ist", so ein Ermittler. Und im Wasser sei so gut wie nichts zu sehen, das gehe nur über Tasten und Fühlen und sei demnach sehr schwierig. Die Krankenhäuser in der Region wurden gestern schon überprüft, das soll heute nochmal erfolgen.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

In diesem Zusammenhang ist die Polizei eigenen Angaben zufolge auch weiterhin auf die Mithilfe von Zeugen angewiesen, die etwas beobachtet haben, oder Hinweise zu einer blutenden verletzten Person in Ueckermünde geben können. Möglicherweise hat auch jemand einer verletzten Person geholfen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ueckermünde unter der Nummer 039771-82224, bei der Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



