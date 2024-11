Ein Euro mehr pro Meter: Weihnachtsbaumverkauf in MV startet Stand: 29.11.2024 06:16 Uhr An diesem ersten Adventswochenende startet landesweit der Weihnachtsbaumverkauf. Nach Angaben der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald kosten die Tannen in diesem Jahr einen Euro pro Meter mehr.

Hierzulande gibt es laut Statistischem Amt 60 private Plantagen. Auf insgesamt rund 500 Hektar wachsen in Mecklenburg-Vorpommern Weihnachtsbäume. Auch die Forstämter bieten Tannen zum Fest an. Sie starten mit dem Verkauf nächstes Wochenende.

Dieses Jahr weniger Weihnachtsbäume auf dem Markt

Die Gründe für die Preiserhöhung bei den Weihnachtsbäumen sind vielfältig. Zum einen sind die Ausgaben für Personal und Energie gestiegen, zum anderen haben Betriebe aufgehört. Somit seien in diesem Jahr weniger Bäume auf dem Markt, erklärt Benedikt Schneebecke vom Unternehmen Ostseetanne im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. Dieser Betrieb ist der größte in Mecklenburg-Vorpommern, der Weihnachtsbäume anbaut. Das Unternehmen hat seinen Stammsitz bei Marlow, betreibt aber mehrere Weihnachtsbaumplantagen im Land - mit einer Gesamtfläche von 200 Hektar. In den Plantagen fällen und sägen Saisonarbeitskräfte aus Polen, Bulgarien und der Ukraine Nordmanntannen und Blauchfichten. Schneebecke verkauft um die 100.000 Tannen pro Weihnachtssaison. Die Preise sind in diesem Jahr leicht gestiegen. Im Schnitt kostet eine Tanne bei ihm 22 Euro - insgesamt sind das ein Euro mehr pro Meter als im letzten Jahr. Deutschlandweit liegen die Preise bei 23 bis 29 Euro.