Stand: 12.08.2023 08:02 Uhr Eggesin: Kaninchenzüchter zeigen ihre Tiere

Rassekaninchenzüchter aus ganz Mecklenburg-Vorpommern treffen sich an diesem Wochenende in Eggesin. Fast 300 Tiere werden auf der Ausstellung präsentiert. Punktschecken, Weißgrannen oder auch Zwergwidder: mehr als 40 Rassen werden in der Ausstellungshalle des Zuchtvereins gezeigt. Für die Züchter seien solche Ausstellungen wichtig, um sich kennenzulernen und auszutauschen, so Vereinschef und Mitorganisator Heiko Winter. Auch jugendliche Züchter präsentieren sich und ihre Tiere und lassen diese von Preisrichtern bewerten. So können laut Winter die Züchter erfahren, ob sie erfolgreich sind oder noch etwas verbessern müssen. Alle Tiere werden bis Sonntagnachmittag gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.08.2023 | 08:00 Uhr