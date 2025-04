Drogen bei Kontrollen in Gefängnissen in MV entdeckt Stand: 18.04.2025 14:00 Uhr In den Gefängnissen in Mecklenburg-Vorpommern sind im vergangenen Jahr immer wieder Drogen gefunden worden. Dabei handelt es sich um verschiedene Substanzen.

Bei Drogen-Kontrollen in den Justizvollzugsanstalten in Mecklenburg-Vorpommern werden immer wieder verschiedene Substanzen gefunden. So sind bei den etwa 1.000 Menschen in den vier Gefängnissen im Land im vergangenen Jahr in 66 Fällen Drogen entdeckt worden.

Drogen in allen vier Gefängnissen

Demnach habe es in Stralsund 26 und in Waldeck (Landkreis Rostock) 23 Fälle gegeben, gefolgt von Bützow (Landkreis Rostock)und Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit zusammen 17 entdeckten Suchtmitteln. Damit sei die Zahl der Funde mit jenen der vergangenen Jahr vergleichbar, so das Ministerium. Bei den Funden handelte es sich unter anderem um Kokain, Cannabis und das Heroinersatzmittel Methadon.

Spürhunde im Einsatz

Zur Suche werden regelmäßig auch Spürhunde eingesetzt. Laut Ministerium verfügt der Justizvollzug außerdem über ein sogenanntes Ionenscangerät, das kleinste Spuren von Betäubungsmitteln erkennen kann, wenn diese auf Papier, Tabak oder anderen Gegenständen aufgebracht sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 18.04.2025 | 17:00 Uhr