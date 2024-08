Die neuen Polizei-Hubschrauber: Größer, weiter, seeflugfähig Stand: 02.08.2024 11:26 Uhr Sie sollen die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen noch effizienter machen und dabei im Einsatz deutlich erkennbar sein - die neuen Polizeihubschrauber des Typs Airbus H145. Innenminister Pegel stellte jetzt ihr Design vor.

Blaue Grundfarbe, der großflächige Schriftzug "POLIZEI" und eine "moderne Formgebung" zeichnen das Design der neuen Hubschrauber für die Landespolizei in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen aus. Sie würden die Polizeiarbeit noch effizienter machen, teilte Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) am Freitag mit.

Hubschrauber für Wald und See

Aufgrund der größeren Kabinen und Reichweite können mit den neuen Einsatzmitteln auch Gruppen wie zum Beispiel Spezialkräfte transportiert werden. Zudem seien technische Vorrüstungen für eine Handyortung an Bord. Für die Polizei in einem Küstenland sei es außerdem von großem Vorteil, dass die neuen H145 voll seeflugfähig sind, so Pegel. Auch bei Löscharbeiten in schwer zugänglichen oder abgelegenen Gebieten wie Wäldern könnten die Hubschrauber künftig die Einsatzkräfte unterstützen.

Vorteilhafte Kooperation der Bundesländer

Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizeihubschrauber gemeinsam mit Niedersachsen gekauft. Damit konnten beide Länder Geld, Zeit und Aufwand sparen, wie es weiter hieß. Jedes Bundesland soll zwei der vier Hubschrauber erhalten. Das Innenministerium in Schwerin hatte bereits mit Brandenburg gemeinsam Feuerwehrdrehleitern gekauft und dabei rund 200.000 Euro pro Gerät sparen können. Größere Anschaffungen sollen laut Pegel wegen der "immensen Vorteile" auch künftig in Kooperation mit anderen Bundesländern vorgenommen werden.

