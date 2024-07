Der Kostencheck: Was kostet Urlaub in MV? Stand: 28.07.2024 14:52 Uhr Es ist Urlaubs- und Ferienzeit - und Mecklenburg-Vorpommern ist eines der beliebtesten Urlaubsziele in Deutschland, trotz steigender Kosten. Aber wie viel kostet eigentlich Urlaub in MV?

von Katharina Tamme

Das beliebteste Reiseziel der Deutschen ist und bleibt die Ostsee, wie die jüngste Marktanalyse des Allensbacher Instituts (IfD Allensbach) ergeben hat. Fast zehn Prozent der Deutschen geben dort an, in den vergangenen zwölf Monaten Urlaub an der Ostsee gemacht zu haben. Vor allem die Inseln Rügen und Usedom liegen in Umfragen zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen in fast allen einschlägigen Portalen auf den vordersten Plätzen.

Durchwachsener Start der Urlaubssaison in MV

Trotzdem zog die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern kürzlich eine eher durchwachsene Zwischenbilanz für die erste Hälfte der Urlaubssaison 2024. Gründe dafür sind laut Landestourismusverband Inflation und gestiegene Kosten für Personal, Energie und Lebensmittel. Zwar komme, seit nun in allen Bundesländern Sommerferien sind und auch das Wetter langsam sommerlicher wird, der Tourismus langsam in Fahrt. Trotzdem finde man in Urlaubsportalen auch kurzfristig noch Zimmer. Insbesondere Usedom und Rügen sind laut dem Geschäftsführer des Tourismusverbands MV Tobias Woitendorf von einem Buchungsrückgang betroffen.

Teuer, teurer, Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren sind dadurch Unterkünfte, Essen und Freizeitangebote deutlich teurer geworden. Vor allem Übernachtungen schlagen zu Buche. Insgesamt sind die Preise für Buchungen in Hotels und anderen Gaststätten kontinuierlich gestiegen, seit 2019 im Schnitt um 34 Prozent. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes MV hervor. Aber auch im Ländervergleich hat Mecklenburg-Vorpommern bei den Übernachtungspreisen die Nase vorn. Für eine Ferienwohnung muss man derzeit im Nordosten für zwei Erwachsene und zwei Kinder im Durchschnitt 164 Euro pro Nacht einplanen. An der Ostseeküste in Schleswig-Holstein kommt man im Schnitt mit 151 Euro etwas günstiger davon. Noch größer sind die Preissteigerungen nur noch bei Lebensmitteln und alkoholfreien Getränken. Seit 2019 sind diese um rund 36 Prozent gestiegen.

Trend geht zu kürzeren Reisen

Die Reiselust der Deutschen ist 2024 ist dennoch ungebrochen. Wie aus der aktuellen Tourismusanalyse der Stiftung für Zukunftsfragen hervorgeht, reisen die Deutschen wieder in etwa so viel, wie vor der Corona-Pandemie, die vor allem der Reisebranche einen deutlichen Dämpfer verpasst hatte. Laut der repräsentativen Umfrage, für die rund 3.000 Menschen zwischen 18 und 74 Jahren befragt wurden, verbrachten die Befragten 2023 im Durchschnitt zwölf Tage im Urlaub und damit einen Tag weniger als im Jahr zuvor. Ein Urlaubstag kostete dabei im Schnitt 19 Prozent mehr als 2022.

Der Kostencheck: Wie viel kostet ein Strandtag in MV?

Um herauszufinden, wie viel ein Tag am Meer oder Badesee in etwa kostet, sind NDR MV Reporter und Reporterinnen ausgeschwärmt und haben den Kostencheck gemacht. Am teuersten ist der Tagesausflug mit Parkplatz, Kurtaxe, Strandkorb und Snacks in Binz auf Rügen ausgefallen, gefolgt von Graal-Müritz. Viel günstiger war es allerdings im Landesinneren an der Müritz nicht. Vor allem für das einfache Fischbrötchen muss man hier etwas tiefer in die Tasche greifen.

