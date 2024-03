Stand: 03.03.2024 07:17 Uhr Basketball: Rostock Seawolves verlieren gegen MBC in Weißenfels

In der Basketball Bundesliga kassierten die Seawolves die 9. Niederlage in Folge. Beim Tabellennachbarn in Weißenfels unterlagen die Rostocker mit 102 zu 106. Erneut war die Defensive der Schwachpunkt im Team von Trainer Christian Held. "Wenn man 102 Punkte auswärts macht, dann muss man das Spiel gewinnen", sagte Held nach der Partie. Vor 2.500 Zuschauern zeigten die Seawolves eine kämpferisch starke Leistung. Herausragend war einmal mehr Derrick Alston Jr, der 27 Punkte erzielte. Mit der Niederlage sind die Rostocker sind endgültig im Abstiegskampf angekommen.

