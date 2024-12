Anklam: Wohnhaus bei Explosion stark beschädigt - zwei Schwerverletzte Stand: 21.12.2024 11:11 Uhr In Anklam wurde ein Wohnhaus bei einer Explosion teilweise zerstört. Zwei Menschen sollen schwer verletzt sein. Es besteht Einsturzgefahr. Das THW ist vor Ort, um das Haus zu stützen.

Bei einer Explosion in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Vormittag ein Wohnhaus stark beschädigt worden. Das Haus soll einsturzgefährdet sein. Nach Angaben der Polizei sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 63-jähriger Mann ist demnach in eine Spezialklinik nach Berlin geflogen worden, seine 56-jährige Frau kam in eine Klinik nach Greifswald.

Gas als Ursache vermutet

Wodurch die Explosion ausgelöst wurde, ist noch nicht klar. Als Ursache wird ausströmendes Gas vermutet. Laut Feuerwehr soll es an der Unglücksstelle nach Gas gerochen haben. Einsatzkräfte sind vor Ort. Das Technische Hilfswerk (THW) sichert die Doppelhaushälfte.

