12.06.2020

Amthor als Lobbyist für US-Firma tätig

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor aus Ueckermünde soll Lobbyarbeit für eine US-Technologiefirma betrieben haben. Laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Spiegel" soll Amthor an der Firma Aktienoptionen besessen haben. In einem Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) habe Amthor 2018 um Unterstützung des US-Unternehmens gebeten, das sich mit der Anwendung sogenannter Künstlicher Intelligenz beschäftigt. Der 27 Jahre alte Amthor ist derzeit einziger Kandidat für den vakanten CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern.

Nebentätigkeit dem Bundestag gemeldet

Amthor räumte sein Engagement für die Firma gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio ein und bezeichnete die Angelegenheit inzwischen als "Fehler". Er habe seine Nebentätigkeit für die "Augustus Intelligence" auch der Bundestagsverwaltung angezeigt und inzwischen eingestellt. Anteilsoptionen des Unternehmens habe er jedoch nicht ausgeübt.

