Altentreptow: Mutmaßlicher Überfall auf Juweliergeschäft Stand: 31.03.2025 18:56 Uhr Nach dem mutmaßlichen Überfall auf ein Juweliergeschäft in Altentreptow fahndet die Polizei unter Hochdruck weiter nach den Tätern. Nach einem Hinweis hatten die Beamten ein Auto auf der A20 gestoppt. Der Tatverdacht hat sich nicht erhärtet.

In Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sollen zwei Männer ein Juweliergeschäft überfallen haben. Nach jetzigen Erkenntnissen hatten die Männer gegen 13 Uhr das Geschäft betreten und forderten Schmuck und weitere Wertsachen, so die Polizei. Anschließend sollen die dunkel gekleideten Täter zu Fuß geflohen sein. Während des mutmaßlichen Überfalls soll laut Polizei kein Kunde in dem Geschäft gewesen sein.

Auto auf der A20 kontrolliert

Die Polizei hat daraufhin mit mehreren Streifenwagen nach den mutmaßlichen Tätern gefahndet. Am Rastplatz Warnowtal auf der A20 haben Beamte nach einem Hinweis ein Auto kontrolliert, dessen Fahrer zum Täterprofil des Raubes passen sollte. Im Wagen konnten die Beamten allerdings keine Hinweise finden, die den Tatverdacht erhärtet hätten.

Schadenshöhe unklar

Die Polizei ermittelt weiter, was sich in Altentreptow zugetragen hat. Unklar ist auch noch, wie hoch der mögliche Schaden ist. Mögliche Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen der Einsatzleitstelle unter (0395) 55 82 22 24 mitzuteilen.

