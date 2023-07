Stand: 01.07.2023 14:26 Uhr A20 bei Neubrandenburg nach LKW-Unfall wieder freigegeben

Fast 24 Stunden nach einem Lkw-Unfall ist die A20 zwischen Friedland und Neubrandenburg in Richtung Lübeck am Sonnabend wieder freigegeben worden. Der Laster hatte 24 Tonnen Tierfett geladen, das in ein anderes Fahrzeug umgepumpt werden musste. Außerdem wurde die Fahrbahn gereinigt, da Diesel ausgelaufen war. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer wegen einer Unaufmerksamkeit am Freitagnachmittag die Kontrolle über sein Gespann verloren, sodass es sich aufschaukelte, von der Fahrbahn abkam und auf die Seite kippte. Der Fahrer blieb unverletzt.

