Die Korrespondenten: Reporter-Leben in London

Von London aus berichten die ARD-Korrespondenten täglich über Ereignisse im Vereinigten Königreich und der Republik Irland. Es ist eine Region mit großen politischen Widersprüchen, einer Brexit-Spaltung, die das Land noch lange durchziehen wird, aber auch ein Schmelztiegel für Kultur, mit viel Glitzer und Glamour aus Unterhaltung und Showgeschäft.

Die Korrespondenten in London Rote Doppeldeckerbusse, High Tea, gute Manieren, schlechtes Wetter? Persönliche Eindrücke und Reportagen im NDR Info Podcast von unseren Korrespondenten aus Großbritannien.

Ein Blick hinter die Geschichten

Was ist wirklich typisch britisch und was nur ein Klischee? Was erleben die Korrespondenten auf Reisen nach Dublin, Belfast, Edinburgh? In unserem London-Podcast lernt man das Land und die Korrespondenten noch mal von einer anderen Seite kennen. Wer ist Royalist, wer brennt für Fußball? Wann ist Tea Time im Studio, was passiert bei Breaking News? Die Geschichten hinter den Geschichten - persönlich, überraschend, witzig, nachdenklich.

Imke Köhler: "Spannender Polit-Krimi" Imke Köhler begeistern die grünen Landschaften Irlands ebenso wie die pulsierende Metropole London. Der Brexit ist für sie der längste Polit-Krimi der Geschichte. Thomas Spickhofen: "Exotisch und faszinierend" Für Thomas Spickhofen ist Großbritannien immer noch exotisch, fremd und faszinierend. Der Korrespondent stellt sich viele Fragen über das Land und seine Bewohner.