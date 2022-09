Stand: 23.09.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Rekordzahl an Krabbeltieren von Caren Busche

Kinder: Ein Forscherteam hat herausgefunden, wie viele Ameisen es auf der Welt gibt. Und es sind insgesamt 20 Billiarden Ameisen.

NDR Info Kindernachrichten: 20 Billiarden - das ist eine 20 mit 15 Nullen. Das bedeutet, auf einen Menschen kommen etwa 2,5 Millionen Ameisen.

Kinder: Und das ist ganz schön viel, wenn man sich sowas mal überlegt.

NDR Info Kindernachrichten: Die Forscher haben herausgefunden: Ameisen kommen in nahezu allen Lebensräumen vor, außer in den Polarregionen.

Kinder: Ameisen sind sehr klein. Sie haben sechs Beine. Und Ameisen sind bräunlich. Können auch Sachen herumtragen. Einmal hab ich gesehen, wie eine Ameise ein Blatt herumgeschleppt hat. Also, ich hab sie zum Beispiel schon mal getroffen, draußen, weil sie da einfach auf der Erde rumlaufen und auf dem Boden. Es gibt fast 16.000 Arten von Ameisen auf der ganzen Welt, es gibt große und relativ kleine. Das hört sich für mich so anstrengend an, so viele Ameisen zu zählen, weil die laufen ja auch überall herum und dann wird es auch ein bisschen wild.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 24.09.2022 | 11:40 Uhr