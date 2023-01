Stand: 27.01.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Not in vielen Familien von Jonas Valentin Weber

Kinder: Ich habe gehört, dass eine Studie herausgekommen ist, die besagt, dass immer mehr Kinder in Deutschland von Armut betroffen sind. In meinem Umfeld kriege ich das mit, wenn zum Beispiel die Klassenlehrer Klassenreisen planen und manche Eltern können das halt nicht von ihrem Geld bezahlen und dann müssen das die Schulbehörden bezahlen und das kriegt man halt mit von den Lehrern.

Ich glaube, dass Kinder arm sind, wenn sie zum Beispiel nicht so viel Geld haben, um sich eine Geburtstagsparty zu leisten oder nebenbei mal einen Ausflug zu machen mit ihren Eltern.

NDR Info Kindernachrichten: Die neue Untersuchung sagt, dass jedes fünfte Kind und jeder fünfte Jugendliche von Armut bedroht sind. Betroffen sind vor allem Mädchen und Jungen mit nur einem Elternteil und Familien mit vielen Kindern. Arm zu sein heißt in Deutschland: Die Familien haben viel weniger Geld als die meisten anderen. Es bedeutet nicht unbedingt, dass es zuhause zu wenig zu Essen gibt. Sondern, dass zum Beispiel kein Geld da ist, um ins Kino zu gehen, oder sich neue Kleidung zu kaufen.

Kinder: Experten haben gehofft, dass die Kinderarmut weniger wird. Aber das ist nicht so. Das hat mit der Ukraine-Krise zu tun und dadurch sind auch die Preise gestiegen. Wir müssen jetzt mehr Geld für alle Sachen bezahlen, die wir verbrauchen.

Also zum Beispiel für Lebensmittel, die Heizung und auch für das Tanken. Fachleute sagen auch, dass die Corona-Krise ein weiterer Grund ist, warum sich die Situation für arme Kinder nicht verbessert hat - weil zum Beispiel einige Menschen ihren Job verloren haben.

Experten werfen den Politikerinnen und Politikern schon seit Langem vor, viel zu wenig gegen Kinderarmut tut. Sie verlangen von der Bundesregierung mehr Unterstützung, so dass Kinder aus armen Familien die gleichen Chancen haben wie andere Kinder.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 28.01.2023 | 11:40 Uhr