Stand: 27.01.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Mogelei im Einkaufswagen von Jonas Valentin Weber

Kinder: Viele Hersteller versuchen zu tricksen mit Chips-Tüten oder Gummibärchentüten zum Beispiel, dass sie dann da irgendwie nur ganz bisschen kleiner und weniger reinfüllen, aber dafür zum gleichen Preis verkaufen oder halt noch teurer. Und weil das manchmal so dreist ist, gibt es auch in diesem Jahr den Preis "Mogelpackung des Jahres". Bei dem wurde jetzt das Produkt RAMA ausgezeichnet. Der Hersteller hat es geschafft, in einer 500-Gramm-Magarinen-Dose 400 Gramm reinzutun. Heißt: Er hat 100 Gramm weggeschummelt.

NDR Info Kindernachrichten: Damit ist das Produkt also ein Viertel teurer geworden. Dir Firma sagt, dass es damit zu tun hat, dass auch die Kosten gestiegen sind, um die Margarine herzustellen - da geht es darum, was die Verpackung kostet, aber auch die Sachen, aus denen die Margarine gemacht wird.

Aber das ist gar nicht das Problem, sagen die Verbraucherschützer, die die Mogelpackung jedes Jahr vergeben. Das Problem ist stattdessen, dass der Inhalt weniger ist, Verpackung und Preis aber gleich bleiben - so dass man von der Weniger-Drin-Trickersei erstmal gar nichts mitbekommt.

Kinder: Ich gehe manchmal auch Einkaufen. Ich kaufe mir oftmals Gummibärchen. Aber ganz ehrlich, mir würd es nicht auffallen, wenn da auf einmal 50 Gramm weniger drin sind. Ich glaube, ich würde das nicht merken, wenn ich da beschummelt werden würde.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 28.01.2023 | 11:40 Uhr