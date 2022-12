Stand: 02.12.2022 11:15 Uhr Kindernachrichten: Basteln und Backen für den guten Zweck von Janine Albrecht

NDR Info Kindernachrichten: In die Vorweihnachtszeit gehört der Aufruf zum Spenden dazu. Das machen Kirchen und auch andere Organisationen, aber auch in Schulen wird in diesen Tagen gebastelt und gebacken – für den guten Zweck und wir wollten von Lindsey, Till und Lunis wissen, was sie meinen, wofür Spenden besonders wichtig sind:

Kind: Ich sehe das auch öfters, dass die Leute auf den Straßen sind und Geld für die sammeln, die nicht so viel Geld haben. Also die zurzeit aus der Ukraine oder Russland fliehen, und deswegen finde ich auch gut, dass man dafür spendet.

Kind: Am 8. Dezember machen wir einen Weihnachtsmarkt und da werden wir auch Pommes und Bratwurst verkaufen. Also Spenden an Weihnachten sind glaube ich auch dafür da, dass man was zu essen, zu trinken, oder Geschenke für etwas ärmere Länder hat, sage ich mal.

Kind: Ich habe gesehen, wie auf dem Weihnachtsmarkt in Rostock Leute mit Rettungshunden und Spendendosen rumgegangen sind und Spenden gesammelt haben, also wenn man Ski fährt und da kommt eine Lawine, dafür sind die Rettungshunde auch da.

