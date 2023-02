Stand: 03.02.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Ausflug in künstliche Welten von Jonas Valentin Weber

Kinder: In Nürnberg werden zur Zeit viele Spiele vorgestellt. Dort kommen viele Hersteller aus aller Welt hin. Ich finde es eine schöne Sache, wenn Leute aus aller Welt sich irgendwo treffen und Spielsachen vorstellen - gerade auch zu solchen Zeiten eine schöne Ablenkung.

NDR Info Kindernachrichten: Mehr als 2.000 Firmen aus fast 70 Ländern zeigen da in Nürnberg ihre Spielzeuge. Es ist die größte Spielwarenmesse der Welt. Und man kann viel entdecken - und sich so manches merken als kleine Überraschung zu Ostern oder als Geburtstagsgeschenk.

Kinder: Auf der Spielwarenmesse gibt es gerade ganz viele Retro-Spielwaren, das sind alte Spielwaren, die gerade wieder gefragt sind. Da werden auch Brettspiele und Konsolenspiele ausgestellt. Von Lego-Duplo, bis zur AR-Technik ist alles dabei.

NDR Info Kindernachrichten: Bei der AR-Technik handelt es sich um ein Zusammenspiel von der wirklichen und einer digitalen, einer künstlichen Computer-Welt. Häufig funktioniert das über eine Smartphone-App. So gibt es in Nürnberg zum Beispiel einen Roboter, den man selbst zusammenbauen muss - und der dann per App gesteuert wird. Aber bevor der sich überhaupt bewegen kann, muss man ihm das beibringen: So kann der Roboter lernen, dass er bei einem Pfiff losläuft, oder sich links herum dreht, wenn man mit dem Finger schnippt.

Und die Freude über die Messe ist in diesem Jahr besonders groß, weil sie wegen der Corona-Pandemie zweimal ausfallen musste.

Für die Spielzeug-Hersteller war die Pandemie aber auch nicht nur schlecht: Weil die Menschen so viel zuhause waren, haben sie - im Vergleich - viele Spielsachen und Spiele gekauft.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 04.02.2023 | 11:40 Uhr