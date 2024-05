Stand: 30.04.2024 15:00 Uhr Lesetipps: Bücherwurm Mai 2024 von Svenja Annelie Keyser

Am Mikrofon: Maja Herzbach

Im Gespräch: Jessica Schlage

Es liest: Julian Greis

Wir stellen Kinderbuch-Neuerscheinungen in kurzen Leseausschnitten vor. So können Kinder schnell beurteilen: "Wäre dieses Buch etwas für mich?". Zu Wort kommen Testleser-Kinder, die "im Auftrag von Mikado" ein Buch bewerten.

Skip, Bennie und Olena lieben es, in ihrem Baumhaus zu spielen. Bennies Hund Pluto und Skips Kaninchen Schnuffi sind stets mit dabei. Doch plötzlich ist Schnuffi verschwunden. Ob die drei Freunde den kleinen Mümmelmann wiederfinden, das erfahrt ihr in "Skrip und der Kaninchendieb".

Ihr lernt Ava kennen, die mit ihrem Bruder aufs Land flieht, um der Bombardierung Londons zu entkommen - das große "Abenteuer", das für die beiden beginnt, könnt ihr indem Buch "Gras unter meinen Füßen" nachlesen.

In "Juwelendiebe im Highlandexpress" geht es um Henry, der von seinem Onkel eingeladen wird, an der letzten Fahrt des Highland Falcon Express‘ teilzunehmen - mit einer tolle, alte Dampflokomotive. Doch dann verschwindet auf dem Weg nach Schottland ein wertvolles Juwel - eine aufregende Suche beginnt ...

"Alberta geht die Liebe suchen" - denn auch die kleine Feldmaus Alberta möchte wissen, wo sie die Liebe findet. Ob ihr das gelingt, erfahrt ihr in Isabel Abedis neuestem, poetischen Kinderbuch.

Außerdem erfahrt ihr, wie den Testlesern das Buch des Monats "Spuk im Kiosk" gefallen hat.

Und nun viel Spaß mit dem Bücherwurm!