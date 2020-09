Stand: 19.09.2020 00:00 Uhr

Was wird aus Flüchtlingen aus abgebranntem Lager Moria?

Kinder aus Norddeutschland: Auf der griechischen Insel Lesbos ist es immer noch sehr chaotisch.

NDR Info Kindernachrichten: Und das jetzt schon seit mehr als einer Woche. Seit das Flüchtlingslager Moria dort abgebrannt ist. Darüber haben wir ja auch hier in den Kindernachrichten vergangenen Sonnabend schon berichtet. Bis zu dem Brand lebten in dem Flüchtlingslager mehr als 12.000 Menschen.

Kinder aus Norddeutschland: Sie haben in diesem Moment kein Zuhause mehr, wo sie richtig übernachten können und sie haben alles verloren, was sie besessen haben. Manche sind jetzt, glaube ich, in einem Camp und die anderen wohnen noch auf der Straße.

NDR Info Kindernachrichten: Und das, obwohl mittlerweile ein neues Flüchtlingslager aufgebaut wurde. Auf einem alten Militärgelände gibt es Zelte für die Menschen. Aber:

Kinder aus Norddeutschland: Viele versuchen auch wegzugehen.

NDR Info Kindernachrichten: Sie wollen nicht auf der Insel Lesbos bleiben, sondern aufs griechische Festland. Denn sie haben auch Angst, dass sie in dem neuen Flüchtlingslager eingesperrt werden.

Die griechische Regierung hat erklärt, dass alle übergangsweise in das neue Lager gehen müssen, bis klar ist, ob sie als Flüchtlinge anerkannt werden. Und mittlerweile sind auch nach und nach immer mehr Menschen dort hin gegangen.

Kinder aus Norddeutschland: Letztlich ist es immer noch unklar, wie es mit den Flüchtlingen weitergeht.

NDR Info Kindernachrichten: Aber Deutschland und einige andere europäische Länder wollen Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen.

