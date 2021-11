Sendedatum: 29.11.2021 21:05 Uhr Satirischer Jahresrückblick mit NDR Bigband live in Seevetal

Die NDR Info Intensiv-Station war mit einem satirischen Rückblick auf den November und zusätzlich, weil es so schön war, einem Rückblick auf das ganze Jahr Sonntagabend in der Burg in Seevetal zu Gast. Es gab viel zu besprechen, denn Deutschland bekommt zu Weihnachten eine neue Regierung geschenkt. Kabarettist Uli Winters gab unseren zukünftigen Bundeskanzler Olaf "Scholzi" Scholz und betonte: "Dieses Geschenk ist vom Umtausch ausgeschlossen!".

Mit einer extra langen Doppelausgabe blickte die Satiresendung von NDR Info gleich auf das ganze Jahr 2021 zurück - das 2G-geschützte Publikum in Seevetal war begeistert und überrascht, was sie schon alles wieder vergessen hatten. Moderator und Gastgeber Axel Naumer holte sich für den Rückblick viel Unterstützung: neben dem Stammteam der Intensiv-Station glänzte allen voran die beliebte Parodistin Antonia von Romatowski, die sich in etliche Politikerinnen verwandelte: u.a. in Annalena Baerbock oder Angie Merkel, unsere scheidende Kanzlerin der Herzen.

Weihnachtsfeier mit Politikern

Außerdem hatte Mastermind Axel Naumer auch das vielfach preisgekrönte Duo Pigor & Eichhorn eingeladen - zwei Musikvirtuosen, die vom politischen Jazzchanson bis zum satirischen Salon-Hip Hop die ganze Klaviatur des musikalischen Kabaretts beherrschen. Der raffinierte und hintergründige Humor der Songs der beiden Kabarettisten kam in Seevetal sehr gut an, es kam wiederholt zu spontan begeistertem Zwischenapplaus.

Und last but not least: die NDR Bigband brillierte in ihrer typischen Klasse und brachte den Saal auf Burg Seevetal dann endgültig in Weihnachtsstimmung. Die Sendungsaufzeichnung diesesTeils der Show mit der Bigband wird nämlich erst am Montag nach dem vierten Advent gesendet, entsprend weihnachtlich schön läuteten die Musiker unter der musikalischen Leitung von Dirigent Jörg Achim Keller die Adventszeit ein.

Show verpasst? Kein Problem!

NDR Info hat die doppelte SatireShow in Seevetal aufgezeichnet. Zu hören sind die Sendungen am Montag, 29. November und am Montag, den 20. Dezember - jeweils um 21.05 Uhr im Radio oder online in der ARD-Audiothek.

