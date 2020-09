Stand: 03.08.2020 11:08 Uhr

Intensiv-Station: Die Playlist vom 31.08.2020

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 31. August 2020 gespielt wurden.



"Security check" von Sophie Hunger

"Sing" von Glen Campbell

"Une overdose de toi" von Les Brünettes

"Money for nothing (Fun Track)" von Ulita Knaus

"Emmylou (Radio Edit)" von First Aid Kit

"Little drop of poison" von Rebekka Bakken

"I gotta know" von Joy Denalane

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

Von stürmischen Zeiten und verqueren Denkern NDR Info - Intensiv-Station - 31.08.2020 22:15 Uhr Autor/in: Ocke Bandixen Die Eskalation bei den Demos gegen die Coronamaßnahmen beschäftigen auch das NDR Satiremagazin Intensiv-Station. Und wer wird der nächste CDU-Chef?







