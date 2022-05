Stand: 12.04.2022 10:07 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 30.05.2022

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 30. Mai 2022 gespielt wurden.

"Sag nein" von Stefan Gwildis

"The beat goes on" von Simone Kopmajer, Paul Urbanek & Reinhardt Winkler

"My baby just cares for me (HONNE Remix)" von Nina Simone & HONNE

"Help me make it through the night" von Big Daddy

"Black or white" von Joo Kraus & Tales In Tones Trio

"I'm a Scatman von The Axel Boys Quartet

"I'm a train" von Albert Hammond

"Long train running" von Melanie

"The power of love" Ranee Lee

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

