Stand: 20.04.2020 14:01 Uhr

Intensiv-Station: Die Playlist vom 27.07.2020

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 27. Juli 2020 gespielt wurden.



"Eye of the tiger" von Hayseed Dixie

"Should I stay or should I go" von Sao Vicente

"The show must go on" von Dinah Washington

"All right now" von Manfred Mann

"U drive me crazy (Radio Edit)" von N-Sync

"Here comes the rain again" von Acoustic Revolution

"Get rhythm" von Jolina Carl

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

Von dummen Sauftouristen und genialen Präsidenten NDR Info - Intensiv-Station - 27.07.2020 21:05 Uhr Autor/in: Stephan Fritzsche Warum Sauftourismus, der Wolfgangsee und Andi Scheuer out sind, aber Trump nach wie vor genial ist. Das NDR Satiremagazin Intensiv-Station testet sie alle.







3,86 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 27.07.2020 | 21:05 Uhr