Stand: 07.09.2021 16:43 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 25.10.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 25. Oktober 2021 gespielt wurden.

"Anything at all" von Hattler

"Schlecht" von Hiss

"Another one bites the dust" von Eve St. Jones

"Salt peanuts (Salted peanuts) von NDR Studioband (NDR Bigband)

"Bohemian rhapsody" von Hayseed Dixie

"Burning down the house (Album version)" von Tom Jones & The Cardigans

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von dreisten Lügen und leisen Debatten (57 Min) Von dreisten Lügen und leisen Debatten (57 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 25.10.2021 | 21:05 Uhr