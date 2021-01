Stand: 26.01.2021 08:25 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 25.01.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 25. Januar 2021 gespielt wurden.

"Dude looks like a lady" von Hayseed Dixie

"I put a spell on you (Cover)" von Seal

"You can't judge a book by the cover / You can't catch me" von Elise LeGrow

"Come together" von Mrs. Columbo

"Can't buy me love (Cover)" von Deborah J. Carter

"Papa was a rolling stone (Cover)" von Cæcilie Norby

"Too darn hot (Cover)" von Anthony Strong

"Enjoy the silence (Cover)" von M. Walking on the water

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 25.01.2021 | 21:05 Uhr