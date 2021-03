Stand: 16.02.2021 08:31 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 22.03.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 22. März 2021 gespielt wurden.

"Another holiday" von The Other Ones

"Safety in numbers" von Joan Osborne

"Whole lotta love" von Hayseed Dixie

"Fever" von The Jaded Hearts Club

"Italian shoes" von Mink de Ville

"The dreamer" von Ryan Sheridan

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von Notbremsen und Frontalzusammenstößen (52 Min) Von Notbremsen und Frontalzusammenstößen (52 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 22.03.2021 | 21:05 Uhr