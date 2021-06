Stand: 14.06.2021 08:21 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 21.06.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 21. Juni 2021 gespielt wurden.

"Smooth criminal" von Tony Succar & Jean Rodriguez

"Please don't let me be misunderstood" von Meshell Ndegeocello

"Nusschüsselblues" von Die Feisten

"Don't get me wrong" von Noemi

"Schlecht" von Hiss

"They don't really care about us" von Kadri Voorand

"She drives me crazy" von Tom Jones

"Verschwörungstheorie" von Die Feisten

"Oops ... I did it again" von Max Raabe & Palast Orchester

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

