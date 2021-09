Stand: 21.09.2021 08:15 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 20.09.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 20. September 2021 gespielt wurden.

"Day Tripper" von J.M. Harmony &Marius Priam

"Like a Prayer" von Ida Sand

"Pannenshow" von Quirin Amper Junior &Fred Strittmatter

"Shining Star" von Billy Porter

"Isn't she lovely" von Nora & Will

"Rich Girl" von Pomplamoose

"In Hamburg" von Stefan Gwildis

"This will be (an everlasting love)" von Dave Koz, Kenny Lattimore, Sheléa

"Wild world" von Scary Pockets, Rett Madison

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 20.09.2021 | 21:05 Uhr