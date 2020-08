Stand: 18.08.2020 08:15 Uhr

Intensiv-Station: Die Playlist vom 17.08.2020

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 17. August 2020 gespielt wurden.

"The winner takes it all" von The Black Sweden

"Tired of waiting for you" von Ray Davies; Gary Lightbody

"Hung up" von Pepe Lienhard Orchester

"Like ice in the sunshine" von The BossHoss

"I will survive" von Nils Landgren, Esbjörn Svensson

"(You gotta) Fight for your right (to party)" von The ReBeatles Project

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

Von bayrischen Pannen und öden Partys NDR Info - Intensiv-Station - 17.08.2020 21:05 Uhr Autor/in: Peter Stein Die Panne der Corona-Tests kratzt an Markus Söders Image als Krisenmanager. Und auch andere haben wenig Grund zu feiern. Das NDR Satiremagazin liefert immerhin was zum Lachen.







Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 17.08.2020 | 21:05 Uhr