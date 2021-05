Stand: 18.05.2021 08:07 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 17.05.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 17. Mai 2021 gespielt wurden.

"Smooth criminal" von Santana

"Egoist" von Callboy Klaus

"Alles kommt zurück" von Roger Cicero

"Don't worry, be happy" von The Nannys

"Another day in paradise" von Nils Landgren, Michael Wollny, Lars Danielsson, Wolfgang Haffner

"Think" von Adam Lambert

"Es lebe der Sport" von Rainhard Fendrich

"Three lions (Football's coming home) von The ReBeatles Project

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 17.05.2021 | 21:05 Uhr