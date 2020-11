Stand: 17.11.2020 08:25 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 16.11.2020

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 16. November 2020 gespielt wurden.

"With a little help from my friends" von Joe Bourne

"Time after time" von Cassandra Wilson

"The real thing" von Bebel Gilberto

"I shot the Sheriff" von Eric Clapton

"Policy of truth" von Brixtonboogie

"History repeating" von Jazz Hop Rhythm

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 16.11.2020 | 21:05 Uhr