Intensiv-Station: Die Playlist vom 16.01.2023

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 16. Januar 2023 gespielt wurden.

"Daylight in your eyes" von Boppin' B

"Always on my mind" von Lisa Östergren

"Running up that hill" von Scott Bradlee's Postmodern Jukebox

"Je suis - Tu hais" von KIZ

"Happy together (Massive Big Band Mix)" von Club des Belugas

"Spinning wheel" von Chet Baker

"Rudolph the red-nosed reindeer" von Emma Smith

"Eleanor Rigby" von Liz Cole

"Stuck in the middle" von Greentea Peng

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

