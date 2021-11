Stand: 05.11.2021 14:09 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 15.11.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 15. November 2021 gespielt wurden.

"Wounded love" von Joy Denalane

"Too darn hot (Cover)" von Anthony Strong

"Dancing in the street" von Leningrad Cowboys

"Time" von Gabby Young & Other Animals

"Your heart is as black as night" von Melody Gardot

"Le vent nous portera" von Element of Crime

"Black magic woman" von Eric Clapton

"Hotel California" von Rhythms del Mundo

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

