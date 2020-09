Stand: 15.09.2020 08:03 Uhr

Intensiv-Station: Die Playlist vom 14.09.2020

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 14. September 2020 gespielt wurden.

"Walk on the wild side" von Texas Lightning

"Into the groove" von Martini Lizards

"Fleisch" von Toni Mahoni

"I gotta know" von Joy Denalane

"Oops! I did it again" von Max Raabe und das Palast Orchester

"Don't drive my car" von Status Quo

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von stummen Sirenen und alarmierten Schweinen (55 Min)

