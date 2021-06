Stand: 15.06.2021 08:16 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 14.06.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 14. Juni 2021 gespielt wurden.

"Let me go" von Maya Fadeeva, Club des Belugas

"Ha ha Holiday" von Madeleine Peyroux

"Big Sur" von Mason Jennings

"Copacabana" von Helge Schneider & The Firefuckers

"Unchain my heart" von Barb Jungr, Russell Churney, Kuljit Bhamra

"We will rock you" von Mrs. Columbo

"Oh happy day" von Queen Latifa, Jubilation

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von Lebensläufen und Abgängen (52 Min) Von Lebensläufen und Abgängen (52 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 14.06.2021 | 21:05 Uhr