Stand: 15.03.2022 10:10 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 14.03.2022

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 14. März 2022 gespielt wurden.

"Oil man's war" von Kathleen Edwards

"Imagine" von The Persuasions

"Don't drive my car" von Status Quo

"Russian Roulette" von Van Morrison

"Don't Panic" von Lena

"History repeating" von Jazz Hop Rhythm

"Smooth Criminal" von Glee Cast (feat. 2Cellos)

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

