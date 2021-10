Stand: 07.09.2021 16:39 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 11.10.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 11. Oktober 2021 gespielt wurden.

"A little less conversation (Radio Edit Remix)" von Elvis Presley vs. JXL

"Bye bye love" von Dee Daniels

"Oh honey" von Rita Ray

"The backdoor method" von The Boondocks

"Shout" von Bernhoft

"Things" von Robbie Williams

"Baby you can drive my car" von Stephan Scheuss

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von KURZer Auszeit und langen Gesichtern (53 Min)

