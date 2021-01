Stand: 12.01.2021 08:07 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 11.01.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 11. Januar 2021 gespielt wurden.

"History repeating" von Jazz Hop Rhythm

"Things have changed" von Charles Pasi

"Help!" von Dolly Parton

"We are the world" von Mariah Carey

"Another brick in the wall (Part 2)" von Stephan Bormann

"So lonely" von Gonzo's Friends

"Just a gigolo (I ain't got nobody)" von Van Edelsteyn/Louis Prima

"The final countdown" von The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra

"Everybody wants to rule the world" von Bow Anderson

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von enthemmten Präsidenten und eingesperrten Bürgern (50 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 11.01.2021 | 21:05 Uhr