Stand: 11.05.2021 08:21 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 10.05.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 10. Mai 2021 gespielt wurden.

"A view to a kill" von Jaimee Paul

"Miss you" von Carla Bruni

"Kiss" von Mrs. Colombo

"The Odd Couple" von Trombone Shorty

"Sit down, you're rockin' the boat" von James Taylor

"Fishies" von Barbra Lica

"Tick-Tock (Vintage Version)" von Albina

"She's lazy" von M. Walking on the water

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 10.05.2021 | 21:05 Uhr