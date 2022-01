Stand: 11.01.2022 11:20 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 10.01.2022

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 10. Januar 2022 gespielt wurden.

"Conga" von Dave Koz, Aubrey Logan und Gloria Estefan

"Billie Jean" von Meg Birch

"Spinning wheel" von Ranee Lee

"Walk on the wild side" von Karen Souza

"In style and in rhythm (instrumental)" von Jim Manley

"Happy birthday" von The ReBeatles Project

"Der Hahn ist tot" von Christina Zurbrügg und Orchester Rudi Fuchs

"Fly me to the moon" von Julie London und Gregory Porter

"Hells Bells" von Jazzkantine

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von Spaziergängen und anderem Etikettenschwindel (48 Min) Von Spaziergängen und anderem Etikettenschwindel (48 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 10.01.2022 | 21:05 Uhr