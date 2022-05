Stand: 10.05.2022 10:25 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 09.05.2022

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 9. Mai 2022 gespielt wurden.

"Double stitch" von Matt Bianco meets New Cool Collective

"It's probably me" von Liquid Blue

"Cruel cruel world" von Tom Freund

"Hallo spaceboy" von David Bowie with the Pet Shop Boys

"Staying alive" von Edissa

"All right now" von Manfred Mann

"Don't stop til you get enough" von Cris Deleno

"Smoke on the water" von The Cooltrane Quartett

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von Putins Größenwahn und Günthers Größe (49 Min) Von Putins Größenwahn und Günthers Größe (49 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 09.05.2022 | 21:05 Uhr