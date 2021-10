Stand: 07.09.2021 16:40 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 04.10.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 4. Oktober 2021 gespielt wurden.

"Burning bridges" von Lucinda Williams

"Very superstitious (Stevie Wonder Cover)" von Pomplamoose

"Staying alive (Bee Gees Cover)" von Hayseed Dixie

"Walk this way (Cover) von Scary Pockets feat. Judith Hill

"Paranoid" von Jazzkantine

"Selfie" von Mark Forster

"Ich hab' noch einen Koffer in Berlin" von Selig

"Men in black" von Max Mutzke

"She drives me crazy" von Tom Jones

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

