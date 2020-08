Stand: 20.04.2020 14:03 Uhr

Intensiv-Station: Die Playlist vom 03.08.2020

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 3. August 2020 gespielt wurden.

"You could be home now" von Rhonda

"The logical song" von Joana Zimmer

"Long road" von Tess Wiley

"Next big thing" von Miu

"This time" von Stephanie Lottermoser

"If you leave me now" von Yannick Bovy

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

Von Leugnern, Lügnern und langen Reden NDR Info - Intensiv-Station - 03.08.2020 21:05 Uhr Autor/in: Ocke Bandixen Das NDR Satiremagazin Intensiv-Station kümmert sich in dieser Ausgabe um alles, was leugnet, labert und lange Reden schwingt, ohne wirklich etwas zu sagen.







Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 03.08.2020 | 21:05 Uhr