Stand: 05.11.2021 14:09 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 03.01.2022

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 3. Januar 2022 gespielt wurden.

"Happy new year" von Steven Morrys

"Staying alive (Bee Gees Cover) von Hayseed Dixie

"Walk this way (Cover) von Scary Pockets feat. Judith Hill

"An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen" von Kapelle Petra

"Ja" von Kapelle Petra

"Ain't talking 'bout love" von Jazzkantine

"The dreamer" von Ryan Sheridan

"Yes we can can" von Maceo Parker

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von guten Vorsätzen und strahlenden Altlasten (45 Min) Von guten Vorsätzen und strahlenden Altlasten (45 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 03.01.2022 | 21:05 Uhr