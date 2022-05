Stand: 03.05.2022 10:43 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 02.05.2022

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 2. Mai 2022 gespielt wurden.

"Groove is in the heart" von UnClubbed

"It's not unusual" von Temuera Morrison

"Hips don't lie" von Robyn Adele Anderson

"Say you'll be there" von Will Breman

"In style and in rhythm (instr.)" von Jim Manley

"Long train runnin’" von Vicki Genfan & Trina Hamlin

"Drive my car" von J.M. Harmony & Diego Pélaez

"Baby, I love your way" von Noa Noa

"Message in a bottle" von The Moleskins

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

NDR Info | Intensiv-Station | 02.05.2022 | 21:05 Uhr