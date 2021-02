Stand: 02.02.2021 08:28 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 01.02.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 1. Februar 2021 gespielt wurden.

"C'est Si Bon" von Lisa Ono

"Kiss me" von The IsoLate Show, Naomi Prince, Lucy Maunder

"Ain't Nobody" von Sheila Cohen

"Sledgehammer" von Scott Bradlee's Postmodern Jukebox, Noah Guthrie

"We are Family" von Goldman Girls

"Spinning Wheel" von Jibe Project

"Title" von 30Rock

"So Danco Samba" von Peter Fessler

"I want you back" von Trijntje Oosterhuis

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Vom Impfgipfel und dem Tal der Tränen (51 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 01.02.2021 | 21:05 Uhr