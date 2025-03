NOK verzeichnet 2024 weniger Schiffsverkehr Sendung: NDR Info | 19.03.2025 | 21:45 Uhr 1 Min | Verfügbar bis 19.03.2027

Auch eine Auswirkung des Ukraine-Kriegs. Gleichzeitig wurde so viel in den Nord-Ostsee-Kanal investiert, wie in Jahrzehnten nicht.