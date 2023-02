Als Russland in den frühen Morgenstunden des 24. Februar 2022 die Ukraine angriff, schockierte das auch viele Menschen in und aus Norddeutschland. Ein Jahr später zeigt der Film, wie dieser Krieg auch die Menschen hierzulande verändert hat. Ukrainische Geflüchtete versuchen sich ein neues Leben aufzubauen, unterstützt auch von norddeutschen Helfern und Ehrenamtlichen. Die Autorinnen beleuchten zudem die wirtschaftlichen Folgen und das Ende von Nord Stream 2 in Lubmin.