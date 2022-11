Deutsche Bahn rüstet auf batteriebetriebene Züge um Sendung: NDR Info | 25.11.2022 | 16:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 25.11.2024

Anfang des Jahres hatte die Bahn in Süddeutschland mit dem Probelauf begonnen. Am Freitag wurden die ersten Züge in MV vorgestellt.