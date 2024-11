Bauernproteste vor knapp einem Jahr: Was hat es gebracht?

Ab Mitte Dezember 2023 haben Landwirte in Deutschland heftig protestiert. Auslöser waren die Pläne der damaligen Ampel-Regierung, Subventionen beim Agrar-Diesel zu streichen. Doch es ging nicht nur darum. NDR Info spricht mit Landwirten, Umweltschützern und Politikern und fragt nach, was die Proteste gebracht haben - und was sich in der Landwirtschaft in Deutschland noch ändern muss.